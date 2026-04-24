Стас Михайлов, Feduk, день рождения Музея андеграунда и «Персона» Бергмана

На концертных площадках Екатеринбурга можно услышать Стаса Михайлова, Feduk и NЮ. В музеях — отметить день рождения Музея андеграунда, посетить экскурсии «Быль и небыль Чернобыля» и «Мысль в объеме». В театральных пространствах — побывать на спектаклях «Облако в штанах или Тринадцатый апостол», «Диалоги о современности», «Гриша не свидетель». В кино — посмотреть фильмы «Грация», «Персона» и аниме «Возвращение кота». Лекторы расскажут про опасности радиации, феномене Ивана Крылова и формалистском подходе Виктора Шкловского. Подробнее о культурных событиях на неделю — в обзоре «Ъ-Урал».



Концерты Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стас Михайлов

В ККТ «Космос» 26 апреля Стас Михайлов отметит 55-летие большим концертом «Все для тебя!». В программе — почти три десятка хитов («Она», «Ты моя», «Девочка-лето»), новые синглы из чартов и душевная атмосфера праздника с искренностью и теплом. Билеты — от 3 тыс. до 20 тыс. руб. В «МТС Live Холле» 26 апреля проект NЮ (Юрий Николаенко) даст эксклюзивный сольный концерт с хитами «Веснушки», «Никто», «Некуда бежать», «Как ты паришь» и «Я тебя обидел», собравшими миллионы прослушиваний. Пиано-рок, лирика и рок-н-ролл в живом исполнении дополнят новинки. Билеты — от 2,8 до 5,5 тыс. руб.. В большом зале Свердловской филармонии 28 апреля пианист Андрей Коробейников исполнит программу «Сонаты, экспромты и взгляды». В двух отделениях прозвучат экспромты Шуберта, пьесы Сибелиуса («Деревья», «Грустный вальс»), сонаты Скрябина №4 и №10, «Поцелуй Младенца Иисуса» Мессиана и соната Бетховена №32. Билеты — от 1,1 тыс. до 2,9 тыс. руб. В Городском доме музыки 29 апреля камерный оркестр «B-A-C-H» в рамках фестиваля KAMERFest представит премьеры сочинений Питера Хеллендала (Concerto grosso op.3 №4), Доменико Гаудиозо (концерт для мандолины), Сэмюэла Кольридж-Тейлора («Четыре новелетты») и Гражины Бацевич (концерт для струнных). Билеты — 800 руб. Реп-исполнитель Feduk (Федор Инсаров)

Фото: Степан Кулинич, Коммерсантъ В «МТС Live Холле» 30 апреля Feduk отметит 15 лет на сцене большим концертом из тура «15 лет в игре». В программе — переосмысленные хиты с живым бэндом и новыми аранжировками в стиле поп-рок, а также треки из свежего альбома «Веселая музыка». Билеты — от 3 до 7 тыс. руб. В Музее Бориса Ельцина 1 мая пройдет специальная программа «Саундтрек 90-х: женская поп-музыка 90-х в России». Участники разберут трансформацию гендерных моделей в постсоветской эстраде — от мистического эскапизма к образу «сильной женщины», разрушение табу и создание культовых хитов. В программе — кавер-версии знаменитых песен; спикеры — автор песен Ксения Алавацкая и модератор Иван Эрднев. Вход свободный, по регистрации. В атриуме Ельцин-центра 1 мая ансамбль «царапина» исполнит классику репетитивной музыки — «В до мажоре» (In C) Терри Райли. Каждый музыкант сам решает, сколько раз повторить 53 мелодические фразы, создавая уникальные созвучия в импровизации. Коллектив вырос из ансамбля InterText и вдохновлен британским Scratch Orchestra Корнелиуса Кардью. Вход свободный.

В Музее Бориса Ельцина 25 апреля проведут экскурсию «Быль и небыль Чернобыля» к 40-летию аварии на Челябинской АЭС. Участники узнают, как халатность, ошибки власти и случайности привели к трагедии, познакомятся с судьбами ликвидаторов и первыми реакциями советских СМИ. Организаторы напоминают, что с события прошло 40 лет, но мифы о катастрофе продолжают жить. Билеты — 500 руб. Музей андеграунда

Музей андеграунда 25 апреля отметит свой день рождения двумя экскурсиями и концертом. Искусствовед Анна Шишкина проведет лекцию-экскурсию «Свобода и мода: сценические костюмы советской рок-сцены» по залам «Свердловский», «Ленинградский» и «Рок-зал». Участники разберут артефакты 1980-х: образы «Поп-механики», «Браво», «АукцЫона», «Колибри», «Nautilus Pompilius» и «Агаты Кристи», влияние ленинградского арт-сообщества и истоки вдохновения дизайнеров. Билеты — 500 руб. Научный сотрудник и кинокритик Михаил Витушко проведет эксклюзивную РЭП-экскурсию по постоянной экспозиции Музея андеграунда. В импровизации он свяжет рифмами Букашкина с Кабаковым, Пригова с Лаушкиным и других мастеров советского андеграунда из коллекции Павла Неганова. Это единственный шанс услышать андеграунд в ритме рэпа. Билеты — 500 руб. В рок-зале Музея андеграунда дуэт theabc — сестры Настя и Катя Пряничниковы — закроет день рождения музея праздничным весенним концертом. Их синтезаторные переливы, атмосферные биты и завораживающие голоса создадут магический саундтрек вечера в стиле синти-попа. Билеты — 800 руб. Екатеринбургский музей изобразительного искусства (ЕМИИ)

В Екатеринбургском музее изобразительных искусств (ЕМИИ) 26 апреля Эрна Хисамутдинова проведет экскурсию «Мысль в объеме» к Международному дню скульптуры. Участники увидят отечественную скульптуру XX века и современности не только как форму и материал, но как свидетеля эпохи — через истории авторов, персонажей и событий. В образовательном центре Ельцин-центра 26 апреля Марина Колчина расскажет о текстильных экспериментах современных уральских художников. Мастера из Екатеринбурга и Перми используют нити, старую одежду, вышивку и вязание для арт-объектов, осмысляя таким образом тему памяти. Лекция раскроет эволюцию fiber art от декоративного искусства до самостоятельного направления XX века. Вход свободный, по регистрации. Выставка «Иван Клюн. Цветоформы. Постижение пространства»

Фото: София Паникова В арт-галерее Ельцин-центра 29 апреля пройдёт встреча «Экспериментальные практики смотрения. Запах авангарда». На фоне выставки Ивана Клюна участникам предложат по-новому взглянуть на искусство начала ХХ века и сопоставить его с парфюмерными композициями. Формат строится на синтезе визуального и ольфакторного опыта. Билеты — 350 руб.

В креативном кластере «Л52» 27 апреля Леша Шестаков сыграет моноспектакль «Облако в штанах или Тринадцатый апостол». Спектакль существует уже 15 лет, и за это время, по словам автора, он «выстроился правильно». «Это просто невозможно было читать "про себя", хотел вскочить и действовать: спорить с пространством, с предметами… Недаром заметил Борхес, что настоящая поэзия проверяется чтением с голоса»,— рассказывает Леша Шестаков. Билеты — 800 руб. Музей истории Екатеринбурга

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ В Музее истории Екатеринбурга 30 апреля студенты факультета современного танца Гуманитарного университета представят «Диалоги о современности» — новые постановки от миниатюр до фрагментов спектаклей. После показа авторы и хореографы обсудят, как читать танец, обращенный к интуиции и личному опыту зрителя. Билеты — 600 руб. В театре «Игра» 30 апреля и 1 мая состоится закрытый показ спектакля «Гриша не свидетель» по поэтическому роману Насти Рябцевой. Это бунт на школьном концерте: подросток Гриша сбрасывает маску «хорошего мальчика», перестает молчать о травле и выходит из роли свидетеля в свою жизнь. За кулисами — слезы, драки, признания, на сцене — фальшивые улыбки и хоровые гимны «идеальным» дням. Билеты — 1 тыс. руб.

В кинозале Ельцин-центра показывают документальный фильм «Сказители» Юлии Рыбаковой. Это путешествие в сердце Алтая к современным сказителям — хранителям героического эпоса, легенд и сказок, владеющим уникальным горловым пением кай. Фильм протягивает живую нить между поколениями, предками и природой. Билеты — от 300 до 400 руб. В кинозале Ельцин-центра 26 апреля состоится премьерный показ фильма «Грация» Паоло Соррентино. История любви на фоне Италии с Тони Сервилло в главной роли — размышление о прошлом, будущем, выборе и ответственности. Билеты — 500 руб. В кинозале Ельцин-центра с 26 апреля показывают фильм Ингмара Бергмана «Персона». Знаменитая актриса Элизабет Фоглер внезапно замолкает на сцене и уезжает с медсестрой Альмой в уединенный домик у моря. Там, наедине, границы их личностей постепенно размываются. Билеты — от 300 до 400 руб. В Музее андеграунда 28 апреля кинокритик Михаил Витушко проведет лекцию и показ фильма «Кабаре» (1972) Боба Фосса в рамках цикла «Новый Голливуд». Фильм разоблачает иллюзии Веймарского Берлина: пьяный угар клуба «Кит-Кат» с Лайзой Миннелли и Джоэлом Греем маскирует надвигающуюся катастрофу, где песни обнажают трусость, а красота — гримасу. Зрителя заставляют аплодировать миру, который рушится. Билеты — 500 руб. В кинозале Ельцин-центра с 30 апреля будут показывать аниме Хироюки Мориты «Возвращение кота». Юная Хару спасает кота от грузовика, а тот оказывается принцем Кошачьего царства, чей отец хочет выдать ее за него замуж. С помощью бродяги Мьюта и кота Барона Хару пытается сбежать из кошачьего плена. Билеты — от 300 до 400 руб.

Лекции Книжный магазин "Пиотровский"

В книжном магазине «Пиотровский» (Ельцин-центр) 25 апреля состоится встреча с Игорем и Натальей Нарскими и презентация книг «Русская березка» и «Сделано в СССР». Авторы разберут историю символа России — от народных песен до «национализации» березы во второй половине XX века — и вещную культуру советской эпохи с ее барахолками и повседневными практиками. Вход свободный, по регистрации. В книжном магазине «Пиотровский» (Ельцин-центр) 25 апреля пройдет лекция Дмитрия Цыганова «Виктор Шкловский как писатель и теоретик письма». Речь пойдет о ключевой фигуре формализма, для которого теория неотделима от практики: письмо он видит как работу с материалом, сюжет как «сцепление», стиль как деформацию, а историю литературы как смена форм. Цыганов разберет трансформацию формалистского метода в советском контексте и вытеснение понятия таланта мастерством. Вход свободный, по регистрации. Магазин "Книги, кофе и другие измерения" в Верхней Пышме

В пространстве «Книги, кофе и другие измерения» (Верхняя Пышма) 26 апреля Александр Константинов, автор книг «Занимательная радиация» и «Занимательная экология», кандидат технических наук, профессор РАЕН, развеет мифы о радиации на Урале. Лекция раскроет реальные риски ионизирующего излучения, свойства радионуклидов, воздействие на организм, бытовые и природные источники и способы защиты. Участники обсудят, чего бояться на самом деле в регионе с высоким естественным фоном от гранита и радона. Вход по регистрации. В книжном магазине «Пиотровский» (Ельцин-центр) 26 апреля Екатерина Лямина раскроет феномен Ивана Крылова — его литературный успех, коммерческую популярность и устойчивый публичный образ. На основе книги «Иван Крылов — superstar» она расскажет о его стратегиях — литературных, коммерческих и поведенческих — и процессе формирования репутации. Вход

Подготовила Анна Капустина