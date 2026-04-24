В Кирсе появится новая котельная за 800 млн рублей
В Кирсе планируют построить новую котельную. На реализацию проекта из областного бюджета предусмотрено 800 млн руб., сообщил пресс-центр правительства Кировской области.
Проектно-сметная документация сейчас проходит государственную экспертизу.
Председатель регионального правительства Михаил Сандалов отметил, что мощность котельной соответствует потребностям города.