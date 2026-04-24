АИРР разрабатывает новые инструменты для привлечения капитала к технологическим компаниям

Ассоциация инновационных регионов России (АИРР), в которую входят Самарская и Ульяновская области, совместно с федеральными ведомствами и финансовыми институтами разрабатывает новые инструменты для привлечения капитала к технологическим компаниям. В перечень приоритетных направлений входят венчурное финансирование, гранты для малых предприятий, альтернативные финансовые механизмы, а также возможности выхода на фондовый рынок через pre-IPO и IPO, сообщили в ассоциации.

Директор АИРР Александр Смекалин отметил необходимость обеспечения регионального бизнеса доступом ко всем видам финансовой поддержки. Комитет по инфраструктуре ассоциации создает площадку для диалога между регионами и федеральными институтами, что позволяет выявлять препятствия и находить системные решения.

Практическим инструментом работы стал инвестиционный комитет АИРР, заседание которого прошло в рамках Российского венчурного форума. На встрече инвесторы и фонды напрямую оценили пять проектов в сферах кибербезопасности, искусственного интеллекта, цифровых активов, агротехнологий и инфраструктурного моделирования. По итогам рассмотрения два проекта получили предварительное согласование на финансирование.

Для отбора заявок используется структурированная методика, упрощающая первичный анализ для инвесторов и помогающая стартапам определить необходимые доработки перед выходом на рынок капитала. АИРР планирует сделать такие комитеты регулярным механизмом формирования инвестиционной воронки в регионах.

В АИРР входят 20 регионов, где функционирует свыше 1185 объектов инновационной инфраструктуры, включая технопарки и бизнес-инкубаторы. Это составляет 32,5% от общего числа подобных объектов в России. Параллельно ассоциация продолжает подготовку венчурных аналитиков и разработку предложений по совершенствованию поддержки инновационного бизнеса.

Евгений Чернов