В 2026 году в Кировской области откроют бассейн и фиджитал-центр

В Кировской области в 2026 году планируют открыть сразу несколько новых спортивных объектов, в том числе бассейн и фиджитал-центр. Об этом сообщил пресс-центр правительства региона.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Так, в мае в Кирове откроется многофункциональная спортивная площадка в Гагаринском парке, строительство которой завершили в прошлом году. В Вятских Полянах продолжается создание модульного плавательного бассейна — его также планируют запустить в этом году. Кроме того, в микрорайоне Радужный завершается строительство крытого катка с искусственным льдом.

Также в Кирове реализуется проект фиджитал-центра с универсальным залом на территории бывшего КВАТУ. На его строительство регион получил 308 млн руб. федерального финансирования. Объект уже возводится.

Анна Кайдалова