Жители Заполярья потратили в кафе и ресторанах почти 7 млрд рублей за два месяца

За январь-февраль 2026 года оборот предприятий общественного питания в Мурманской области составил 6,9 млрд рублей, сообщил Мурманскстат. К концу 2025 года в регионе работали 592 ресторана, бара и кафе, а также 122 закусочные и столовые.

В Мурманской области активно развивается сегмент общепита,

В Мурманской области активно развивается сегмент общепита,

По данным ведомства, в Заполярье активно развивается сегмент общепита, в том числе в направлении арктической кухни. Ряд заведений делает ставку на использование местных продуктов и уникальных рецептов, что формирует гастрономическую идентичность региона и привлекает как местных жителей, так и туристов.

