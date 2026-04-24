Прокуратура требует вернуть памятник культуры Миасса администрации

Прокуратура Челябинской области подала иск к администрации Миасса и ООО «Лидер», требуя вернуть в собственность мэрии «Дом Жаровых», относящийся к памятникам культуры, и участок под ним. Информацию опубликовала пресс-служба Арбитражного суда региона.

Надзорное ведомство хочет признать недействительным договор продажи объекта от декабря 2024 года и обязать компанию вернуть здание и землю администрации. За каждый день неисполнения решения суда после вступления его в законную силу прокуратура просит назначить ООО «Лидер» по 10 тыс. руб. судебной неустойки. Кроме того, истец подал заявление о принятии обеспечительных мер — запрете управлению Росреестра по Челябинской области совершать любые регистрационные действия с объектами. Предварительное судебное заседание назначено на 2 июня 2026 года.

«Дом Жаровых» стал памятником культуры муниципального значения в марте 2024 года. В апреле 2025-го региональный госкомитет охраны объектов культурного наследия выезжал к зданию после жалоб на незаконные действия собственника. Владелец без разрешения демонтировал часть исторических конструкций, включая крышу, перекрытия, деревянный пристрой и декоративные элементы. Ему выдали предписание о немедленном прекращении работ и восстановлении исторического облика здания.

Виталина Ярховска