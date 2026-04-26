Теплоснабжающей организации Красновишерска грозит банкротство

ООО «Теплосети», с которым заключено концессионное соглашение о теплоснабжении в Красновишерске, оказался в предбанкротном состоянии. О намерении обратиться в суд с заявлением о признании компании несостоятельной сообщил один из кредиторов – ООО «РТ Строй». Сведения об этом содержатся в базе данных «СПАРК-Интерфакс». Согласно картотеке Арбитражного суда, рассмотрено уже несколько исков от компании «РТ Строй» к «Теплосети» на сумму более 2,5 млн руб. Все исковые требования были судом удовлетворены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: минЖКХ Фото: минЖКХ

ООО «Теплосети» создано в соответствии с концессионным соглашением от 31 мая 2007 года. Соглашение заключено на 20 лет. Как говорится на сайте ООО, в составе имущества, переданного предприятию, находится восемь котельных, 42,87 км тепловых сетей в двухтрубном исполнении, насосная станция и центральный тепловой пункт для приготовления горячей воды. Гендиректором и единственным владельцем ООО является Дмитрий Комаров. Выручка за 2025 год составила 188,4 млн руб., чистый убыток — 39,9 млн руб.

В январе текущего года прокуратура Пермского края обратилась в суд с требованием расторгнуть концессионное соглашение. По мнению надзорного органа, ООО «Теплосети» исполняет соглашение ненадлежащим образом и нарушает права граждан. Решение по делу пока не принято. В СУ СКР по региону возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности. В ООО говорят, что у компании возникли финансовые проблемы после изменения нормативов потребления тепла для жителей Красновишерска. Это скорректировало инвестпрограмму «Теплосетей».