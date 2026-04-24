Четыре региона Сибири получат субсидии на создание школ креативных индустрий

Минкультуры России определило победителей отбора на предоставление субсидий из федерального бюджета на создание школ креативных индустрий в 2027 году. В список вошли Новосибирская область — «Сузунская детская школа искусств», Республика Алтай — «Чемальская детская школа искусств», Тыва — «Ресурсный центр развития образования в сфере культуры и искусств», Хакасия — «Белоярская детская школа искусств».

На создание и модернизацию образовательных центров из федерального бюджета совокупно регионам Сибири в 2026 году будет направлено 214 млн руб. Больше всего средств получат Тыва (78,9 млн руб.), Новосибирская область (52,5 млн руб.), Хакасия (42млн руб.) и Республика Алтай (40,6 млн руб.). Господдержка предоставляется на покупку, доставку и монтаж оборудования и сценических конструкций. Остальные затраты берут на себя субъект и сама образовательная организация.

На конкурс было подано 60 заявок от 43 регионов. Решением конкурсной комиссии 16 заявок были отклонены ввиду их несоответствия требованиям конкурсного отбора.

Школы креативных индустрий создаются в регионах России при поддержке Минкультуры с 2022 года. В них школьники обучаются по основным направлениям в отрасли – дизайн, звукорежиссура, электронная музыка, фото- и видеопроизводство, интерактивные цифровые технологии, анимация и 3D-графика.

