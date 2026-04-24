Жители Кировской области направили 562 млн рублей на местные инициативы

В Кировской области в прошлом году на реализацию 344 проектов по программе поддержки местных инициатив направили 562 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

117 инициатив пришлись на благоустройство территорий, 110 проектов связаны с ремонтом дорог, 36 — с обновлением памятников.

Кроме того, в регионе отремонтировали 23 учреждения культуры (7%), 20 объектов водоснабжения и 14 участков уличного освещения.

Анна Кайдалова