Жители Кировской области направили 562 млн рублей на местные инициативы
В Кировской области в прошлом году на реализацию 344 проектов по программе поддержки местных инициатив направили 562 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
117 инициатив пришлись на благоустройство территорий, 110 проектов связаны с ремонтом дорог, 36 — с обновлением памятников.
Кроме того, в регионе отремонтировали 23 учреждения культуры (7%), 20 объектов водоснабжения и 14 участков уличного освещения.