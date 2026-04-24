Кировчанка перевела мошеннику 6,1 млн рублей после знакомства в интернете

Жительница Кирова лишилась 6,1 млн руб. после знакомства в интернете. Возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба УМВД России по Кировской области.

Кировчанка перевела мошеннику 6,1 млн рублей после знакомства в интернете

Кировчанка перевела мошеннику 6,1 млн рублей после знакомства в интернете

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Кировчанка перевела мошеннику 6,1 млн рублей после знакомства в интернете

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В феврале пострадавшая познакомилась с мошенником в сервисе онлайн-знакомств. Вскоре собеседник предложил ей заработать на криптовалюте. Следуя его инструкциям, кировчанка оформила банковский кредит и заняла деньги у знакомых. Все средства она переводила на указанные криптокошельки. Злоумышленник сообщал о якобы растущей прибыли и убеждал вносить новые суммы.

В течение двух месяцев женщина так и не получила обещанного дохода и обратилась в полицию.

Анна Кайдалова