«Россети Тюмень» помогли улучшить качество мобильной связи для двух тысяч сельских жителей

В первом квартале 2026 года «Россети Тюмень» присоединили к электрическим сетям четыре базовые станции сотовой связи в населенных пунктах Упоровского, Нижнетавдинского, Тюменского и Тобольского муниципальных округов. Это позволило расширить зону уверенного приема сигнала, улучшить качество звонков и мобильного интернета для двух тысяч жителей тюменских сел и деревень.



В Тобольском районе специалисты системообразующей энергокомпании выдали дополнительную мощность базовой станции, обеспечивающей мобильную связь для села Верхние Аремзяны с населением более 200 человек. Новые цифровые возможности также появились у жителей поселков Емуртлинский, Чугунаево и деревни Янтык.

Для бесперебойной работы телекоммуникационного оборудования энергетики «Россети Тюмень» выдали дополнительные 52 кВт мощности. Параметры качества и объема передаваемой электроэнергии контролируют интеллектуальные приборы учета с функцией дистанционной передачи данных.

Развитие инфраструктуры связи в отдаленных населенных пунктах способствует устранению цифрового неравенства и повышению качества жизни населения. Современные технологии открывают доступ к онлайн-образованию, телемедицине, электронным государственным услугам и создают возможности для дистанционного трудоустройства и предпринимательства.

