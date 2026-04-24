Промышленность Петербурга обогнала среднероссийские темпы роста

В Санкт-Петербурге по итогам первого квартала 2026 года индекс промышленного производства (ИПП) достиг 103,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Таким образом, город опередил среднероссийский уровень на 3,3 процентного пункта, где показатель составил 100,3%, рассказали в Смольном.

В Петербурге темпы роста промышленности опережают общероссийские, рассказали в городском правительстве

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В обрабатывающих отраслях ИПП за этот период вырос до 104,7%, тогда как в среднем по стране он находился на уровне 99,3%. Общий объем отгруженной промышленной продукции в Санкт-Петербурге превысил 900 млрд рублей.

«Итоги первого квартала показывают, что петербургская промышленность уверенно адаптируется к меняющимся условиям, находит возможности для развития новых производств, для выпуска импортозамещающей продукции»,— рассказал губернатор Александр Беглов.

Основной вклад в рост обеспечили отрасли машиностроения: производство автотранспортных средств показало ИПП на уровне 117,4%, выпуск электрического оборудования — 117,1%, а машин и оборудования — 106,7%. Уверенную динамику продемонстрировала и фармацевтическая отрасль — индекс в производстве лекарств и материалов достиг 118,6%.

Также значительный рост зафиксирован в производстве готовых металлических изделий (в 1,7 раза) и бумаги с бумажной продукцией (в 1,6 раза).

Оборот предприятий обрабатывающего сектора за первые три месяца 2026 года превысил 1,3 трлн рублей, что составляет 14,6% от общего оборота городских компаний.

Матвей Николаев