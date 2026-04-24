ЕС ввел санкции против бывшего зампреда правления «Роснано»

В 20-м пакете санкций против России, который Евросоюз принял в четверг, 23 апреля, значится имя бизнесмена и музыканта Владимира Аветисяна, который с 2013 по 2021 год работал в госкорпорации «Роснано» в должности заместителя председателя правления. Об этом сообщается на сайте ЕС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Аветисян

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В документах Евросоюза бизнесмен указан как мажоритарный акционер и бенефициарный владелец «Средневолжской газовой компании» и ПАО «Самараэнерго», а также член Союза машиностроителей России. Авторы документа называют Владимира Аветисяна ведущим предпринимателем, работающим в России.

20-й пакет санкций против России, который стал крупнейшим за два года, вводит запрет на транзакции с 20 российскими банками, ограничения против 46 судов «теневого флота», а также запрет на заход в порты Мурманска и Туапсе.

Под ограничения попали 58 компаний и связанные с ними лица из военно-промышленного комплекса, а также 120 физических и юридических лиц. Помимо этого, пакет предусматривает выделение Украине кредита в размере €90 млрд.

Георгий Портнов