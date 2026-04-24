Суд взыскал 96 млн рублей в пользу ПО «Монтажник» за недостроенный конгресс-холл

Арбитражный суд Челябинской области частично удовлетворил требования банкротного ПО «Монтажник», взыскав в пользу компании 96 млн руб. с хозяйственного партнерства «Конгресс-холл». Это сумма задолженности, возникшей при строительстве здания для международных саммитов ШОС и БРИКС. Информация об этом размещена в картотеке дел.

Заявление рассматривалось с 2021 года. Изначально производственное объединение «Монтажник» просило взыскать с ответчика 139 млн руб. В документах суда указано, что сумма основного долга — 18,8 млн руб., остальные 120 млн руб. истец указал как стоимость дополнительных работ по договору подряда.

В судебных документах также перечислены дополнительные работы, которые требует оплатить истец: затраты на водоотведение, технологический прогрев бетона зимой, потребленную на прогрев электроэнергию, доставку и монтаж блоков, а также иные работы по актам.

Магнитогорское ПО «Монтажник» в 2017-2017 годах получило как минимум пять контрактов на выполнение подготовительных и начальных работ на объекте, где планировалось провести саммиты ШОС и БРИКС. Компания занималась возведением искусственного полуострова, укреплением левого и правого берегов реки Миасс, разработкой котлована, фундамента и наружных стен цоколя здания будущего конгресс-холла. Общая сумма контрактов, заключенных с ХП «Конгресс-холл», превысила 1,5 млрд руб.

Саммиты ШОС и БРИКС планировалось провести в Челябинске 2020 года. Однако в 2019-м президент РФ Владимир Путин, заявил, их перенесут в Санкт-Петербург. В результате строительство конгресс-холла «Крылья» остановилось. В 2020 году на ПО «Монтажник» введена процедура наблюдения из-за поданного в суд заявления о банкротстве предприятия. В результате компанию признали несостоятельной в июне 2021 года. В отношении компании ввели процедуру конкурсного производства. Список истцов, заявивших требования к предприятию, включает 226 юридических и физических лиц с требованиями на сумму более 2 млрд руб.

