Пять новых промышленных кластеров создадут в Кузбассе

В Кемеровской области будут созданы пять новых промышленных кластеров, в том числе: «Кузбасский центр машиностроения», «Новокузнецкий промышленный кластер электрооборудования и металлообработки», «Авиамашина» (беспилотные авиационные системы), «Теплообменное оборудование». Также прорабатывается инициатива по созданию кластера горнолыжного оборудования и комплектующих, сообщила пресс-служба правительства региона в пятницу, 24 апреля.

Площадки будут созданы при поддержке Фонда развития промышленности (ФРП) Кузбасса. Ранее в рамках этого сотрудничества в области был создан кластер «Горное машиностроение», который впоследствии был включен в федеральный реестр Минпромторга РФ. Он объединяет семь ведущих предприятий, в том числе «Перспективные технологии», «Киберкод», «КПС-Технологии», «Завод электромашина», «Завод инновационного машиностроения», «Завод горного крепления» и «ТМС».

В правительстве региона отмечают, что создание кластеров является частью стратегии по диверсификации экономики, ухода от сырьевой зависимости за счет развития неугольных направлений.

Лолита Белова