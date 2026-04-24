ЕС внес порт в Мурманске в новый пакет санкций

Европейский союз (ЕС) включил порт в Мурманске в очередной пакет санкций. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление Совета ЕС. В нем говорится, что данные меры направлены на ограничение доходов России от продажи энергоносителей.

Мурманский порт попал в новый пакет санкций Евросоюза

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В четверг, 23 апреля, ЕС ввел 20-й пакет санкций в отношении России. В список попали физические, юридические лица, а также 20 банков и свыше 40 судов. Кроме того, ограничения ввели на два российских порта, расположенных в Туапсе и Мурманске.

В прошлом году под санкции попадали две крупные рыбопромышленные компании Мурманска: «Норебо» и «Мурман Сифуд». Ввод ограничений, как отмечают эксперты, негативно сказывается на запасе и промысле трески в водах Северного бассейна.

Карина Дроздецкая