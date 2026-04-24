Музейный комплекс Габдуллы Тукая в Кырлае откроют 25 апреля

В селе Кырлай Арского района Татарстана завершили реконструкцию музейного комплекса Габдуллы Тукая. Открытие запланировано на 25 апреля, сообщила пресс-служба правительства республики.

Габдулла Тукай (1886–1913)

Фото: Пресс-служба Госсовета Республики Татарстан

В комплексе создали экспозицию, посвященную жизни и творчеству поэта. В церемонии открытия примет участие Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Музей откроют к празднованию 140-летия со дня рождения Габдуллы Тукая. Кроме того, в честь праздника подготовили шеститомник произведений Тукая на русском языке, в который вошли ранее не переведенные тексты поэта.

Анна Кайдалова