Петербуржцы стали покупать больше апартаментов в Крыму, чем в Калининграде

По данным исследования ГК «Квартал» и «НДВ Недвижимость», в первом квартале 2026 года 20 - 25% сделок по покупке сервисных апартаментов в Крыму среди жителей мегаполисов составляют петербуржцы. При выборе курортных направлений для инвестирования предпочтения жителей города на Неве сместились от Калининграда в пользу Крыма.

Россияне переориентировались на южное направление

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По словам руководителя департамента аналитики и консалтинга «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елены Чегодаевой, до 25% покупателей, рассматривавших ранее Балтийское побережье, переориентировались на южное направление. При близких ценовых параметрах ключевыми факторами выбора становятся ликвидность объекта и потенциал доходности 12 - 16% годовых без учета капитализации, отметила эксперт. В Крыму эти показатели имеют более сильные позиции за счет более длительного сезона и формата сервисных апартаментов.

На первичном рынке сервисных апартаментов Крыма стоимость квадратного метра выросла на 9% до 408,2 тыс. руб., а средняя цена лота увеличилась на 13%, достигнув 21,7 млн руб. На побережье Балтийского моря рост составил 3,6% и 5,4% соответственно (до 389,1 тыс. руб. за кв. м и 19,9 млн руб. за лот). Несмотря на сопоставимый уровень цен, южное направление дорожает быстрее. По мнению Юрия Цукера, руководителя девелоперских проектов ГК «Квартал», преимуществом Крыма является возможность реализовывать более масштабные проекты, что во многом обусловлено самим ландшафтом. Девелоперы не ограничены плотной застройкой и могут закладывать в проекты полноценную инфраструктуру.

Объем предложения в Калининградской области за год увеличился на 22,2%, в основном благодаря застройке Светлогорска — на него приходится 81,3% от общего количества апартаментов. В Крыму прирост скромнее — 5,4%. При этом резкое расширение выбора на Балтике не сопровождается сопоставимой динамикой цен, что указывает на более высокую концентрацию реального спроса именно в крымском сегменте, делают вывод аналитики.

Александра Тен