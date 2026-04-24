В Ульяновске больше всего востребованы авиастроители и медики

Специалисты областного агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов назвали актуальные вакансии в Ульяновске по итогам минувшей недели, сообщила пресс-служба администрации областного центра.

Как отмечается в сообщении, больше всего вакансий заявил самолетостроительный завод «Авиастар» (филиал ПАО «Ил») — 696 вакансий. Следом в топ-5 работодателей входит Ульяновская областная клиническая больница (83 вакансии), Городская поликлиника № 4 (41 вакансия), Городская поликлиника №1 им. С.М.Кирова (28 вакансий) и ЦК МСЧ им. В. А. Егорова (25 вакансий).

Однако, по данным агентства, несмотря на востребованность по этим направлениям, к самым высокооплачиваемым относятся другие профессии.

Так, на сегодня самой дорогой стала вакансия инженера-технолога-программиста для Ульяновского станкостроительного завода (ООО) с зарплатой 150 тыс. руб.

Такую же зарплату предлагает ООО «Кронос» наладчику станка с ЧПУ фрезерной группы. ООО «Завод тяжелых станков Ульяновск» готов платить инженеру-механику 137 тыс. руб., а «Авиастар» обещает мастеру производственного участка зарплату 110 тыс. руб. ООО «Энергохолдинг» готово принять главного инженера на зарплату 100 тыс. руб.

Андрей Васильев, Ульяновск