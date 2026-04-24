На Урале осудили шесть участников ОПГ за мошенничество и вымогательство

Красноуфимский районный суд вынес приговор шести участникам организованной преступной группы по делу о мошенничестве и вымогательстве. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба судов Свердловской области Фото: Пресс-служба судов Свердловской области

Как установил суд, организатором группы являлся Андрей Оглы. Под его руководством сообщники вымогали деньги у граждан, угрожая распространением компрометирующей информации, применением насилия и уничтожением имущества. Кроме того, в ряде эпизодов фигуранты дистанционно оформляли кредиты и займы на потерпевших.

По данным суда, преступная деятельность велась с сентября 2023 года по февраль 2024 года. За это время пострадали 16 человек, общий ущерб составил около 4 млн руб.

Действия подсудимых судом квалифицированы по ч. 2 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, а также в особо крупном размере) и ч. 1 и ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное организованной группой, в особо крупном размере). Все фигуранты признаны виновными.

Андрей Оглы приговорен к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима, штрафу в размере 900 тыс. руб. и ограничению свободы сроком на 1,5 года. Остальным участникам группы назначены сроки от 3 до 12 лет лишения свободы в зависимости от роли в преступлениях.

Суд также удовлетворил гражданские иски потерпевших на сумму 3,49 млн руб. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленный срок.

Полина Бабинцева