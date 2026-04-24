В Заполярье ограничено движение на трассах из-за сильной метели

На региональных дорогах Мурманской области ограничено движение из-за метели. Об этом сообщается на официальном сайте госучреждения по управлению автомобильными дорогами «Мурманскавтодор».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Ограничения действуют для грузового транспорта и автобусов большой вместительности на следующих трассах: Мишуково-Снежногорск, Снежногорск-Гаджиево; Кола - Серебрянские ГЭС км 0 — км 32; а также Р-21 «Кола», км 1149 — км 1375. Специалисты рекомендуют водителями переждать непогоду на автостоянках, расположенных на км 1092, км 1111, км 1116, км 1126, км 1140, км 1144, км 1380.

В ГИБДД по Мурманской области просят жителей переходить дороги только по оборудованным пешеходным переходам. В темное время суток следует носить одежду со световозвращателями.

В пятницу, 24 апреля, Заполярье накрыла непогода. В регионе бушует северо-западный ветер, порывы которого достигают 19 м/с. Оперативный штаб региона предупредил, что метель может привести к сбоям в расписании авиационного и ж/д сообщений. Согласно онлайн-табло воздушной гавани Мурманска, задерживаются рейсы FV 6477 и SU 6477 авиакомпаний «Россия» и «Аэрофлот». Самолеты летят из Москвы.

Карина Дроздецкая