Сбережения жителей Приволжского федерального округа на накопительных счетах и вкладах в Россельхозбанке на конец марта достигли 39,5 млрд руб., увеличившись на треть по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Сбережения жителей ПФО в банке превысили 39,5 млрд рублей

Сбережения жителей ПФО в банке превысили 39,5 млрд рублей

В Марий Эл объем средств на вкладах составил 2,01 млрд руб., увеличившись за год на 36,2%. В Чувашии — 3,85 млрд руб. (+36,1%), в Татарстане — 3,6 млрд руб. (+29,4%), в Кировской области — 4,58 млрд руб. (+16,8%).

За первый квартал этого года рост также сохранился: в Марий Эл он составил 22,5%, в Татарстане — 20,4%, в Кировской области — 6,1% и в Чувашии — 5,4%.

За три месяца вкладчики Кировской области получили 108,5 млн руб. процентного дохода, в Чувашии — 81,5 млн руб., в Татарстане — 72,5 млн руб., в Марий Эл — 39,1 млн руб.

Анна Кайдалова