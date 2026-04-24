Андрей Бебуришвили, «Фальшивая нота» и «Приключения желтого чемоданчика»

В ближайшие семь дней в Уфе выступят Андрей Бебуришвили, Фирдус Тямаев, «Цирк Звезды Монте-Карло», группа «Брелр» и Ramil’. В театрах Уфы покажут спектакли «Килен», «Кьоджинские перепалки», «Фальшивая нота», «Легенда о любви» и «Хрустальная туфелька, или Cказка о Золушке». Поклонников баскетбола ждут на играх уфимского «Динамо». В кинотеатрах состоятся шесть кинопремьер.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Концерты

Юморист Андрей Бебуришвили выступит 25 апреля в Городском дворце культуры. Резидент Comedy club гастролирует по стране с новой программой «Уже не тот». Тот или нет — можно будет понять на концерте.

В «Огнях Уфы» 25 апреля состоится концерт Фирдуса Тямаева — «Мин хэм жуллэр буре» (Я и сумасшедший волк). «Только позитив, только танцы, неподражаемая энергетика, любимые хиты и новые песни. Оставь все проблемы на потом, приходи вместе петь, смеяться и плакать»,— указано в афише.

25 и 26 апреля во Дворце молодежи можно будет увидеть программу «Цирк Звезды Монте-Карло» с участием артистов московского цирка имени Юрия Никулина. В программе: групповые жонглеры, воздушные гимнасты, силачи и, конечно, животные. Зрителей ждет дрессура голубей, выступление с питонами, а также обаятельные и умные королевские пудели.

26 апреля в Башгосфилармонии рок-группа «Брелр» вместе с хоровой капеллой имени Сайфуллина представят совместную программу. Любители гитарной музыки получат шанс услышать хиты группы в обрамлении мощного многоголосия, которое придаст композициям эпическое дыхание. Поклонники академического вокала, в свою очередь, откроют для себя свежесть и драйв современной башкирской рок-поэзии.

Концерт исполнителя Ramil’ состоится 30 апреля в «Огнях Уфы». Ramil’ отправляется в большой тур с новой программой и презентацией альбома. В сет-листе концерта новые песни и давно знакомые треки. Творчество музыканта — это смелыи и резкии поп, представляющий новеишую волну россиискои поп-музыки, которая зарождается не в дорогих студиях и радиостанциях, а в «сторис» и аудиозаписях во «ВКонтакте».

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Спектакли

Завтра, 25 апреля, в Башкирском театре драмы покажут спектакль «Килен» («Сноха») по одноименному произведению Загиды Мусиной. Выходя замуж, главная героиня Акйондоз, как и любая девушка, мечтала о том, что проживет с мужем долгую и счастливую жизнь, однако жизнь вносит свои коррективы в ее мечты. Со временем она понимает, что ее счастье в ее руках, нужно быть сильнее обстоятельств. Ведь счастье не наступит никогда, если его откладывать на потом.

26 апреля в Башкирском государственном театре оперы и балета зрителям напомнят историю о доброй и трудолюбивой девочке, покорившей сердце прекрасного принца — «Хрустальная туфелька, или Cказка о Золушке». В ролях: Екатерина Куликова, Ирина Коваль, Лариса Потехина, Аида Габдулхакова и другие.

«Фальшивая нота» раздастся 27 апреля на сцене Дворца молодежи. Спектакль поставлен по одноименной пьесе современного французского драматурга Дидье Карона. Фальшивая нота — это психологическая драма с элементами детектива, которая несет в себе неразрешимые вопросы морали, личного выбора и нравственной ответственности человека за свои поступки. В ролях: Владимир Стеклов, Игорь Ливанов.

27 апреля Альметьевский татарский драматический театр покажет на сцене Башкирского театра драмы спектакль «Кьоджинские перепалки». В постановке встречаются две культуры — итальянская, легкая и темпераментная, и татарская, искренняя и певучая. Герои поют на разных языках, но говорят о вечном — о человеческом.

«Легенда о любви» прозвучит 29 апреля в Башкирском государственном театре оперы и балета. Во дворце Мехменэ Бану царит глубокая скорбь — умирает ее юная сестра Ширин. Визирь и придворные в страхе. Мехменэ Бану в отчаянии. Неожиданно появившийся Незнакомец готов спасти принцессу, но для этого Мехменэ Бану должна пожертвовать своей красотой. Ради спасения жизни сестры и во имя любви к ней Мехменэ Бану принимает условие Незнакомца.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Спорт

Уфимская баскетбольная команда «Динамо», выступающая в Суперлиге, поборется за 5 - 8 места. 27-29 апреля «динамовцы» в круговом мини-турнире примут на своей площадке одноклубников из Владивостока, «Темп-СУМЗ» из Ревды и сургутскую «Югру».

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Актер Александр Петров

Кино

В кинотеатрах Уфы — шесть кинопремьер.

Военная драма «Ангелы Ладоги». В ноябре, в самое начало страшной зимы 1941 года, когда вокруг Ленинграда смыкается кольцо блокады, отряд молодых спортсменов-буеристов выходит на тонкий, ещё не вставший лед. Миссия по доставке боеприпасов превращается в операцию по спасению сирот из детского дома, которых не успели эвакуировать. Бывшие соперники в спорте по регатам теперь должны превратиться в настоящую единую команду, чтобы выжить самим и подарить надежду всем остальным. В ролях: Тихон Жизневский, Роман Евдокимов, Ксения Трейстер, Виктор Добронравов и другие.

Драма «Коммерсант». Москва, 1996 год. У молодого и предприимчивого банкира Андрея Рубанова есть жена Ирма и маленький ребенок. А еще — больше миллиона долларов на двоих с другом Мишей. Видя себя будущей элитой нового государства, олигархами, они вписываются в крупную сделку, но оказывается, что друзей втянули в масштабную аферу по хищению миллиардов из казны. После ареста Андрей попадает в переполненную общую камеру «Матросской тишины» — чистилище, где ему предстоит стать другим человеком, чтобы выжить и вернуться в привычный мир. В ролях: Александр Петров, Елизавета Базыкина, Михаил Тройник, Артур Иванов и другие.

Комедия «Родительский дом». Стюардесса Даша решает продать бабушкин дом и купить квартиру в столице. Она приезжает в деревню, где встречает свою первую любовь — простого деревенского сыровара Мишу. Он вместе со своим юным племянником Петровичем превращают сделку с недвижимостью в настоящее испытание. Со временем Даша начинает понимать, что родительский дом не продается. В ролях: Полина Максимова, Роман Курцын, Вольфганг Черни, София Петрова и другие.

Комедия «Приключения желтого чемоданчика». Содержимое желтого чемоданчика чудесного Доктора лечит не только простуду и грипп, но и грусть, одиночество, трусость и робость. Петя — современный мальчик-затворник, которого не выгнать на улицу, он боится социума и других ребят. Родители решают обратиться к чудесному Доктору, но его волшебный чемоданчик похищают. С этого момента начинается череда приключений. В итоге Петя не только помогает Доктору, но и находит себе верных друзей и избавляется от «недуга». В ролях: Павел Прилучный, Олег Комаров, Людмила Артемьева, Любава Долински и другие.

Триллер «Запретный плод». Днем Эппл работает в магазине модной одежды, а вечером в подвале торгового центра вместе с подружками Черри и Фиг она проводит таинственные ритуалы. Когда в их компании появляется Пампкин, лидерство харизматичной и манипулятивной Эппл вдруг оказывается под угрозой. Дерзкая новенькая бросает вызов ей и ее власти. Напряжение стремительно нарастает, пробуждая в каждой девушке самые темные стороны. В ролях: Лили Рейнхарт, Лола Тун, Виктория Педретти, Александра Шипп и другие.

Боевик «Мститель». Спецагент Никки пробуждается на заброшенном заводе. Ее дочь похищена, под ребром торчит нож, а выход преграждают лучшие головорезы огромного криминального синдиката. Ее путь мести начинается здесь, и она не остановится, пока девочка не будет спасена. В ролях: Милла Йовович, Д.Б. Суини, Мэттью Модайн, Майкл Сталь-Дэвид и другие.