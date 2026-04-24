В Самаре директора яхт-клуба «Ширяево» отпустили из-под стражи

Самарский областной суд изменил меру пресечения директору ООО «Яхтенный клуб "Ширяево"» Артему Костромитину, обвиняемому в особо крупном мошенничестве при освоении бюджетных средств нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Фигурант, ранее заключенный под стражу, переведен под домашний арест после того, как якобы похищенные 87,2 млн рублей были возвращены в бюджет. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

Здание Самарского областного суда, где рассматривается дело Артема Костромитина

По версии следствия, в период с декабря 2023 года неустановленные лица из числа сотрудников регионального министерства туризма, представителей ООО «Яхтенный клуб "Ширяево"» и иные лица, действуя группой по предварительному сговору, похитили бюджетные средства в особо крупном размере.

Деньги в размере 87,2 млн руб. были незаконно перечислены на счет яхт-клуба в качестве гранта на приобретение и монтаж модульных некапитальных средств размещения. По версии обвинения, выполнять взятые на себя обязательства злоумышленники не собирались.

Изначально Самарский районный суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил господина Костромитина под стражу сроком на полтора месяца. Защита обвиняемого обжаловала это решение в апелляционном порядке.

В областном суде адвокат представил платежные поручения о перечислении на счет министерства туризма Самарской области более 87,2 млн руб. в качестве возврата субсидии, а также 1,1 млн руб. процентов по основному долгу.

Суд объявил перерыв и направил запрос в министерство для проверки этой информации. Ведомство подтвердило, что средства поступили в бюджет в полном объеме.

В итоге суд изменил меру пресечения с учетом того, что обвиняемый полностью возместил ущерб и что инкриминируемое ему преступление не носит насильственный характер, а также того, что за время разбирательства обвиняемый не пытался скрыться или воздействовать на свидетелей. Господину Костромитину запрещено покидать место жительства, общаться с определенными лицами, получать корреспонденцию и пользоваться интернетом. Если указанные запреты будут нарушены, сотрудники ФСИН имеют право ходатайствовать о замене домашнего ареста на содержание в СИЗО.

Георгий Портнов