В Челябинске запустили движение по новой троллейбусной линии

После строительства новой троллейбусной контактной сети на Северо-западе Челябинска запущено движение маршрута №12 по второй линии. Об этом сообщает замминистра транспорта Челябинской области Александр Егоров в telegram-канале.

Сеть по улицам Чичерина и Рязанская смонтировали в рамках концессионного соглашения с ООО «Синара — Городские транспортные решения Челябинск». Протяженность линии увеличилась на 6 км в обе стороны. Маршрут продлили на пять остановок. Вместо конечной на улице Молдавской теперь троллейбусы ходят до улицы Рязанской. В часы пик транспорт будет курсировать каждые девять минут, в остальное время — примерно раз в 12 минут. Доступ к транспорту получили жители домов в микрорайонах №17 и №18.

Виталина Ярховска