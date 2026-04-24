В Петербурге определили маршруты для автоматизированных трамваев

В Санкт-Петербурге определили участки для эксплуатации высокоавтоматизированного рельсового транспортного средства (ВРТС) первой категории. Для запуска таких трамваев в городе ввели специальный экспериментальный правовой режим. Соответствующее постановление Смольный опубликовал 24 апреля.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Под ВРТС первой категории понимается трамвай, который движется с участием водителя-испытателя — полностью беспилотная эксплуатация на этих маршрутах пока не предусмотрена.

Документом предусмотрены четыре зоны движения таких трамваев. Первая проходит от кольца на улице Шаврова через проспект Авиаконструкторов, улицы Стародеревенскую, Оптиков и Гаккелевскую до разворотного кольца у станции Старая Деревня.

Вторая линия начинается от трамвайного парка №5 на Сердобольской улице и проходит через Студенческую, Большой Сампсониевский проспект, проспект Энгельса, Светлановскую площадь, проспект Испытателей и улицу Ильюшина, возвращаясь к Шаврова.

Третий маршрут стартует от трампарка №7 на улице Грибакиных. Далее следует по улицам Бабушкина, Рабфаковской, проспекту Обуховской Обороны, Шлиссельбургскому проспекту, Прибрежной и Тепловозной до площадки техобслуживания «Рыбацкое» на улице Дмитрия Устинова.

Четвертая зона начинается от «Северной верфи» и проходит по Корабельной улице, проспекту Стачек, улицам Маршала Казакова и Десантников, а также Петергофскому шоссе до разворотного кольца «ЛЭМЗ».

