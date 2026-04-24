Защитник «Зенита» Дивеев возмутился ценами на кофе и помидоры

Футболист петербургского «Зенита» и сборной России Игорь Дивеев в интервью Sport24 признался, что внимательно следит за ценами в магазинах и ресторанах. Средний чек за ужин в Москве он оценил в 5–7 тыс. рублей на человека и выразил недоумение стоимостью отдельных блюд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спортсмен заявил, что игроки не транжирят деньги

Спортсмен заявил, что игроки не транжирят деньги

«Чуть не заказал себе помидоры за 900 рублей! В той же "Кофемании" чашка кофе стоит девятьсот рублей. Это что за кофе такой?! За эту цену можно пачку зерен купить»,— заявил защитник сине-бело-голубых.

Дивеев опроверг стереотип о бесконтрольных тратах футболистов. По его словам, в профессиональной среде сейчас принято обсуждать долгосрочные вложения и вопросы приобретения недвижимости. 26-летний Игорь Дивеев перешел в «Зенит» в январе 2026 года из московского ЦСКА в рамках обмена на Лусиано Гонду. На данный момент защитник провел за петербургский клуб 11 матчей.

Кирилл Конторщиков