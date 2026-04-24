Руководитель исполкома «Единой России» Пермского края заявился на праймериз

Руководитель регионального исполкома «Единой России», депутат краевого парламента Станислав Швецов примет участие в партийных праймериз. Как сообщает реготделение партии, господин Швецов подал заявление на участие в предварительном голосовании по региональной группе «Суксунская №19» (одномандатный избирательный округ №19) для последующего выдвижения кандидатом в депутаты заксобрания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: региональное отделение партии «Единая Россия» Фото: региональное отделение партии «Единая Россия»

Господин Швецов стал депутатом краевого парламента края в ноябре 2025 года. Ему передали вакантный мандат, образовавшийся из-за досрочного прекращения полномочий депутата заксобрания Вячеслава Григорьева, избранного в 2021 году по спискам «Единой России». В сентябре 2025 года указом губернатора Дмитрия Махонина он был назначен сенатором РФ от Пермского края и сложил депутатские полномочия. Крайизбирком принял решение о передаче вакантного мандата Станиславу Швецову, учитывая предложение президиума регионального политсовета «Единой России», согласованного президиумом генсовета партии.

Выдвижение кандидатов для участия в праймериз «Единой России» продлится до 30 апреля. Регистрация избирателей началась 20 апреля и завершится 29 мая. Само предварительное голосование будет идти с 25 по 31 мая.