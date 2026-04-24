Суд утвердил изъятие имущества экс-начальника ГАИ Челябинска

Челябинский областной суд оставил без изменений постановление об изъятии имущества у бывшего начальника отдела Госавтоинспекции по Челябинску Александра Гайде. Решение о передаче в доход государства имущества на 16 млн руб. вступило в силу, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

У Александра Гайде изъяли три легковых и три грузовых автомобиля, коттедж и земельный участок в январе 2026 года по решению Центрального районного суда Челябинска. Причиной стала проверка надзорного ведомства и УФСБ России по региону после задержания экс-полицейского по делу о получении взятки. Выяснилось, что он использовал свое положение и деловые связи для обогащения. Александр Гайде регистрировал имущество на близких родственников, от имени одного из них вел бизнес. Адвокаты подали апелляционную жалобу на постановление, где оспаривали оценку стоимости объектов и расчеты доходов и расходов. Документального подтверждения этому сторона защиты не предоставила. Также в заявлении ссылались на отсутствие вынесенного на данный момент в отношении Александра Гайде обвинительного приговора. Облсуд не согласился с доводами адвокатов и оставил решение первой инстанции без изменений.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, в мае 2025 года Александра Гайде, возглавлявшего ГАИ города в 2022-2024 годах, задержали сотрудники УФСБ России по Челябинской области по делу о получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, в 2018–2023 годах Александр Гайде получил от совладельца ООО «Капиталстрой» Ромика Варданяна автомобили Volvo S80 и Toyota Camry, стройматериалы и бытовую технику. Взамен полицейский покрывал подрядчика и игнорировал нарушения с его стороны при эксплуатации грузовиков, считает следствие.

