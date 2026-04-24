На вкусном хлебе и серьезных щах

Качественный общепит в Челябинске – это чаще всего не пафосные и дорогие рестораны, а заведения, форматом рассчитанные на тот «средний класс», что живет в этом городе. Городское кафе [Brot]ский – возможно, один из лучших примеров таких заведений.

Начинался [Brot]ский с небольшой, но очень хорошей пекарни, расположившейся в «Ньютоне» одном из самых «мажорных» ЖК Челябинска. После быстро и заслуженно пришедшего успеха и известности владельцы решились расшириться и количественно, и форматно. Так и появилось уже, страшно подумать, почти два года назад, заведение в формате «городское кафе».

В отличие от большей части кинематографа, вторая попытка тут оказалась даже удачнее первой. Сложилось все: локация (перекресток Витебской и Лесопарковой, в границах ЖК «Лесопарковый», который отнял у «Ньютона» славу «самого мажорного»), удачный интерьер с модной нынче открытой кухней, формат, совместивший пекарню и кафе, но кафе, где можно не только позавтракать, попить кофе и отведать выпечку, но еще, если захочется, и полноценно пообедать и даже выпить вина (винная карта тут небольшая, но наполненная отличными винами, прежде всего российскими).

Сервис — отменно-предупредительный. Текучки официантов нет, и они быстро запоминают постоянных гостей и их предпочтения.

Неудивительно, что утром в выходные вы, скорее всего, наткнетесь на уже полный на 100 процентов зал. Да и в рабочие дни посадка почти всегда если не полная, то близкая к этому.

Последняя итерация меню тут совсем небольшая, позиций 25-30 в общей сложности. При этом в меню нет какой-то напыщенной видимой переусложненности, как это порой случается в более пафосных заведениях. Наоборот — блюда, в основном, простые и понятные, где-то даже почти домашние по смыслу и подаче. Но все же ресторанные по исполнению.

Завтраки, кстати, предлагают целый день. Хорош местный фирменный (яйца пашот или глазунья или скрэмбл, огурец, маринованный редис, авокадо, листья салата, местный хлеб), который предлагают в трех вариантах — с ростбифом из индейки (630 руб), слабосоленым лососем (870 руб) или креветками (870 руб). Но мой личный выбор – решти со сметаной и красной икрой (690 руб). Тонко, изящно, сытно и чуть солоновато (икра все-таки).

Что же до базового меню — тут еще проще: что написано в меню, то вы на тарелке и увидите.

Салат из индейки, листьев салата, красной капусты, огурца и кинзы в соусе на основе греческого йогурта (510 руб). Не шедевр, но вполне себе, и свою задачу решает.

Изюминка «обеденной» части меню — щи. Суп, почти обязательный в любой советской столовой, и в последнее время как-то подзабытый нашими рестораторами.

Щи в [Brot]ском даже решились назвать «Щи всем щам щи» (650 руб). В составе — говядина, собственная квашеная капуста, картошка, белые грибы (изначально сушеные, конечно), подача идет со сметаной, хреновиной и с двумя кусочками местного изумительного бородинского хлеба.

Тут вот и начинаешь вспоминать и перефразировать великого поэта. «Что сказать мне тебе о супе? Что оказался вкусным…» Исполнение мастерское, всего в меру, подача правильная. Еще бы чуть побольше порция.

Из горячих блюд выбрал курицу с гречкой, белыми грибами и под муссом из пармезана (620 руб). И снова — ничего вычурного, все просто и понятно – это мелкие кусочки обжаренной курицы, грибы, гречка и мусс из пармезана, придающий всем блюду мягкость и некоторую молочность. Не шедевр, но вкусно и сытно.

Не хотите курицу? Тогда возьмите рубен-сендвич на основе местного хлеба с пастрами, квашеной капустой, маринованным огурцом, сыром чеддер и русским соусом (780 рублей). Точно не пожалеете.

А после, когда пообедаете и выпьете вкусный кофе — подойдите к прилавочку пекарни и возьмите с собой домой или на работу что-то из их невероятных творений — круассаны с разными начинками, или что-то из кексов, берлинеров, пирожных и прочих радостей. Или хлеб, который здесь и правда невероятный, и хорош сам по себе, словно ресторанное блюдо...

Городское кафе [Brot]ский — место, пожалуй, идеальное для среднего класса Челябинска середины 2020-х: людей, достаточно обеспеченных и уверенных в себе, чтобы спокойно потратить за один визит сюда пару-тройку тысяч рублей на человека, и настолько спокойных, чтобы сесть с приятелем, и вести беседу, с улыбкой вспоминая все того же великого поэта: «Приезжай, попьем вина, закусим хлебом. Или сливами. Расскажешь мне известья».

Дмитрий Моргулес