Суд Татарстана оставил на свободе экс-главу «Татфондбанка» Роберта Мусина
Верховный суд Татарстана оставил без изменения решение Вахитовского районного суда Казани об освобождении бывшего главы «Татфондбанка» Роберта Мусина от отбывания наказания по состоянию здоровья. Об этом сообщила пресс-служба суда.
Роберт Мусин возглавлял банк до марта 2017 года, когда был задержан. В сентябре того же года Центробанк отозвал у организации лицензию.
В сентябре 2021 года суд признал Роберта Мусина виновным в злоупотреблении полномочиями с причинением ущерба в размере 23 млрд руб. В ноябре 2024 года ему снова вменили ст. 201 УК РФ, ущерб по делу оценивался в 26 млрд руб. Тогда по двум приговорам Роберта Мусина приговорили к 12,5 годам колонии.