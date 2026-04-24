Московская недвижимость ставит новые рекорды. Элитные новостройки за год подорожали почти на 10%. Средняя цена квадратного метра — 2,3 млн руб., посчитали аналитики NF Group. Прайс-листы девелоперов растут, а покупатели теперь все чаще выбирают квартиры поменьше. Что за этим стоит? Экономия или возможность уйти от налога на роскошь?

Девелопмент переориентировался на высокобюджетный сегмент. Элитные новостройки Москвы впервые обошли комфорт-класс по объему нового предложения. Разрыв — пока всего 1%, посчитали в Est-a-Tet, но это сигнал для всего рынка недвижимости. Квадратные метры ставят рекорды, но деньги теперь считают и состоятельные клиенты. Средняя площадь проданной квартиры в этом сегменте упала ниже 100 кв. м, такого еще не было никогда. В первом квартале на первичном рынке элитного жилья экспонировалось чуть больше 3 тыс. лотов, а продано лишь 270 квартир и апартаментов — на 45% меньше, чем год назад, говорит партнер NF Gropup Андрей Соловьев:

«Никому не нужны бесполезные большие площади за огромные деньги, важен рациональный подход к планировке квартиры. Если раньше при бюджете около 300 млн руб. можно было претендовать на квартиру площадью 250 метров в центре Москвы, то сейчас для покупки качественного жилья — например, пентхауса — требуется от 500 млн руб. По итогам года, предполагаю, мы увидим удвоение числа сделок с бюджетом от 1 млрд руб. и выше, поскольку стоимость квадратного метра в пентхаусах и трофейной недвижимости выросла значительно сильнее, чем в обычных квартирах. Все меньше людей, даже в элитном сегменте, могут позволить себе крупные площади. В результате либо покупка откладывается, либо выбираются меньшие по площади квартиры — и это, вероятно, станет трендом для девелоперов».

Клиенты оказались дальновиднее девелоперов. Покупая квартиру меньше метража в элитной новостройке, можно не только войти в бюджет, но и избежать налога на роскошь. И таких сделок стало больше, отмечает управляющий партнер Intermark Городская Недвижимость Дмитрий Халин:

«Сильно выросла кадастровая стоимость, и сейчас под налог на роскошь попадают квартиры площадью чуть больше 100 квадратных метров. Многие покупатели элитного жилья предпочитают приобретать не один большой лот, а два соседних, но меньшей площади, чтобы стоимость каждого не превышала 300 млн руб. — порог для налога на роскошь.

В дальнейшем такие объекты физически объединяются, однако юридически и в кадастровом учете они остаются разными. В результате налог рассчитывается по ставке 0,3%, а не 2%, как для объектов, подпадающих под категорию роскоши».

Рекорд этого года — 10, 5 млн руб. за кв. м пентахауса в новостройке. И это не предел. Сколько покупатель может заплатить, столько и будет стоить элитная недвижимость. По итогам года цена может вырасти еще на 15%, не исключают собеседники “Ъ FM”. Но глобально спрос падает, в том числе на рынке загородного жилья, продолжает гендиректор AIM Realty Илья Менжунов:

«Сейчас рынок на стороне покупателя. По всем объектам с завышенной ценой фактически нет обращений. На фоне постоянного удорожания рекламы многие риелторские компании в сегменте элитного загородного жилья перестали продвигать такие предложения. Средний запрос сейчас — дом площадью около 400-500 кв. м, участок 15-25 соток, бюджет — примерно до 150 млн руб. Рынок затоварен, спрос снижен. В диапазоне от 100 млн руб. до 170 млн руб. сегодня можно подобрать порядка 40 качественных предложений».

На фоне низкого спроса и затоваривания, собственники домов стали адекватнее воспринимать рынок. Целый ряд объектов в московском регионе сейчас продается с дисконтом в 15-20 %.

Аэлита Курмукова