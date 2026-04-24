Глава Среднего Урала провел встречу с гендиректором УОМЗ в Екатеринбурге

Губернатор Свердловской области Денис Паслер встретился с Анатолием Слудных, который возглавляет Свердловское региональное отделение Союза машиностроителей России и является гендиректором Уральского оптико-механического завода (УОМЗ, входит в «Швабе», Ростех). Об этом глава региона сообщил в своем Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Паслер и Анатолий Слудных

Фото: telegram-канал губернатора Свердловской области Дениса Паслера

Фото: telegram-канал губернатора Свердловской области Дениса Паслера

Они обсудили планы развития предприятия на текущий год и перспективы отрасли на Среднем Урале. «2025 год показал, что региону, чтобы балансировать, необходимо развивать новые инновационные отрасли, усиливать кооперацию — создавать новые цепочки, которые позволят расти предприятиям различных сфер и масштабов, усиливая нашу область. Свердловское реготделение Союза машиностроителей России готово содействовать в установлении межотраслевых связей»,— сказал губернатор.

Завод производит медицинскую технику, включая аппараты для выхаживания новорожденных массой от 500 г, реанимационное оборудование и устройства респираторной поддержки. Предприятие также выпускает светосигнальные, осветительные приборы и геодезическую продукцию.

Ирина Пичурина