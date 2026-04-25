Краевой подрядчик резко увеличил выручку и уставный капитал

ООО «Дом.59» опубликовало финансовую отчетность за 2025 год. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка общества за указанный период превысила 805,68 млн руб., против 272,14 млн руб. в 2024 году. Чистый убыток компании уменьшился до 8,3 млн руб., в позапрошлом году он превысил 57 млн руб. Чистые активы общества зафиксированы на уровне 100,31 млн руб. (–209,53 млн руб. в 2024 году).

Дочерняя компания Корпорации развития Пермского края «Дом.59» была создана 21 декабря 2020 года. Изначально она занималась строительством ЖК «Любимов» в Березниках. В прошлом году было объявлено, что ООО становится генподрядчиком строительства Чусовского моста. Согласно пояснениям к бухгалтерской отчетности, общество занималось также строительно-монтажными работами ледовой арены в Перми, капремонтом зданий музея «Усадьба Голицына» и городской клинической больницы им. Гринберга.

Стоит отметить, что до конца июня 2025 года «Дом.59» был должником перед КРПК на сумму 318,19 млн руб. 27 июня взаимные обязательства сторон были прекращены. Указанную сумму корпорация внесла в качестве дополнительного вклада в уставный капитал ООО. В результате он вырос до 453,69 млн руб.