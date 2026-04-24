Думаю, многие помнят фильм «Игрушка» с Пьером Ришаром, где герой становится подарком, купленным богатым отцом своему сыну. Экстравагантные игрушки детям покупают богатые и знаменитые и в реальной жизни. Украшениями или историями про недвижимость, купленную младенцу, уже никого не удивить, но есть селебрити, которые пошли куда дальше.

Бейонсе и Jay-Z на первый день рождения дочери Блю Айви в 2013 году подарили куклу Barbie, для которой был изготовлен костюм с инкрустацией настоящими бриллиантами. Стоимость его, по сведениям ряда СМИ, $80 тыс.

История с Сури Круз, дочерью Тома Круза и Кети Холмс, тоже из необычных: в декабре 2012 года, когда ей было шесть лет, родители подарили ей игровой домик в викторианском стиле за $24 тыс. с подведенными водой и электричеством. Внутри были, в частности, солярий, кухня-столовая и даже место для игрушечной машины.

У Мэрайи Кэри все еще масштабней: в 2016 году для ее пятилетних близнецов Монро и Мороккана, дома обустроили настоящий магазин сладостей с леденцами, автоматом с жвачкой, машиной для сладкой ваты. Стоимость не называли, но звучит недешево.

Анна Минакова