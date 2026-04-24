По соотношению спроса и предложения на рынке премиальных новостроек Москвы лидером по продажам стал Преображенский район. Здесь на одну сделку приходились четыре квартиры в экспозиции от застройщиков. По этому показателю район превзошел Дорогомилово и Ростокино, где почти по 9 квартир на сделку, посчитали эксперты компании «Метриум».

Количество сделок в районе или проекте не всегда точно говорит о востребованности, отмечают эксперты: оно может быть относительно невелико по сравнению с количеством квартир в реализации. Чтобы понять, где действительно сделок много относительно объема предложения, брокеры посчитали, сколько квартир в продаже в строящихся корпусах в среднем приходится на одну сделку в каждом районе.

В марте в Преображенском районе была подписана 61 сделка в новостройках премиум-класса, при этом всего в этом месяце застройщики представили 244 квартир в строящихся корпусах. Коэффициент 1 к 4. Чем меньше квартир в продаже относительно одной сделки, тем более сбалансированы спрос и предложение. Если же показатель очень большой, это значит, что застройщики пытаются продать в этом районе много квартир, но сделок достигают редко.

Далее по этому показателю следуют районы Ростокино и Дорогомилово. На четвертой строчке — Нагатинский затон. Замыкает топ-5 Можайский район с показателем, достигающим почти 11 квартир на сделку. «На рынке премиальных новостроек сейчас высокая конкуренция,— отмечают эксперты компании «Плато Девелопмент». Это связано с тем, что предложение новостроек в этом сегменте достигло исторического максимума: около 7 тыс. квартир и апартаментов».

Светлана Бардина