Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Pareicia McDonnell / AP Фото: Pareicia McDonnell / AP

Эдвин Лэнд родился в Коннектикуте в 1909 году. Его любимыми игрушками были калейдоскопы и стереоскопы, а главной мечтой — использовать свойства света для пользы человечества. В Гарварде он изучал поляризацию и, окончив университет, тотчас начал применять знания на практике.

Его компания Polaroid, созданная в 1936 году, выпускала очки, которые не бликовали на солнце, тепловизоры и шпионские камеры для разведки местности. Но главным достижением стал фотоаппарат, который мгновенно печатал снимки: сплав достижений физики и химии на основе поляризации. Ну, как без нее?

Первые фотоаппараты компания выпустила в 48-м, и они тут же стали сенсацией. Началом конца Polaroid полвека спустя стало изобретение цифровой фотографии с теми же мгновенными снимками, но куда лучшего качества. С 2000 года Polaroid банкротился дважды. Хотя это не главное. След в истории тоже дорогого стоит.

Павел Шинский