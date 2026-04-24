В 2022 году в Италии грянул скандал. Множество юных представительниц художественной гимнастики жаловались на своих тренеров, которые обращались с ними слишком жестко. Дело стало резонансным, и выяснилось, что даже в сборной страны методы работы не самые гуманные.

Известное издание Gazzetta dello Sport рассказывало невероятные вещи. СМИ сообщало, что в наказание за плохие тренировки девочек чуть ли не голыми запирали в маленькой холодной комнате, где гимнастки проводили по несколько часов. По всей вероятности, это была техническая кладовая в спортивной раздевалке. Кроме того, по данным журналистов, после каждой ошибки на тренировке девочки должны были снимать часть одежды и в итоге оставались в одном белье.

В основе этих обвинений оказались перехваченные прокуратурой города Монца телефонные переговоры некоторых тренеров. Одной из участниц бесед была россиянка Ольга Тишина, проживающая в Италии. Среди пострадавших оказалась София Рафаэлли, которая сейчас считается звездой художественной гимнастики. Gazzetta dello Sport писала, что ее заставляли стоять на коленях перед тренером Джульеттой Канталуппи и просить прощения за свои ошибки. Но наказать эту наставницу не удалось, так как она уехала из страны, а сама Рафаэлли все отрицала.

А вот работавшая в сборной 30 лет Эмануэла Макарони была официально отстранена от должности, хотя и не признала себя виновной. Но в итоге никто из тренерского штаба не понес серьезного наказания. Что на самом деле происходило за закрытыми дверями итальянских раздевалок, прокуратура Монцы так и не выяснила.

