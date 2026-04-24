Цифры часто лгут. Особенно когда речь об индексе массы тела (ИМТ). Итальянские ученые допустили, что широко используемая система может быть не такой надежной, как считалось раньше. Человека взвешивают, измеряют, делят одни его показатели на другие и получают диагноз «ожирение» там, где его нет. Или выводят «норму» в местах, где прячется предательский жир.

Ученые пригласили для эксперимента более 1 тыс. взрослых людей и сравнили два подхода: классический ИМТ и более точный метод — сканирование состава тела. И тут начались расхождения: свыше 50% испытуемых якобы с «избытком веса» на деле были в пределах нормы, а треть «ожирения» оказалась просто лишними килограммами без критического жира. Наибольшее несоответствие наблюдалось в группе с недостаточным весом — две трети таких участников были абсолютно здоровы.

На фоне этих размышлений ученые даже призвали медицинские организации пересмотреть подход к взвешиваниям. В конце концов, частное от деления веса на квадрат роста — сомнительный показатель здоровья. То же и с носимыми устройствами. Исследования одно за другим подтверждают: чем умнее часы, тем тревожнее их владелец. У навязчивого стремления к идеальному сну даже появился свой термин — ортосомния. На этом фоне в прошлом году основатель Creator Buddy Алекс Финн неожиданно заявил, что больше не носит ни Apple Watch, ни Oura Ring, ни даже браслет Whoop — он устал от бесконечной самооптимизации.

Когда цифры начинают управлять настроением, сном и самооценкой — это уже не биохакинг, а невроз на проводе. Самый честный датчик — все еще собственное самочувствие. Если вы выспались и чувствуете бодрость, какая разница, что насчитал алгоритм?

Анна Кулецкая