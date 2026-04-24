Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Силовики вручили 39 повесток в военкомат после рейда на стройке в Петербурге

Сотрудники военного следственного управления СК России по Ленинградскому военному округу совместно с военной полицией и представителями военкомата провели рейд на одной из стройплощадок Санкт-Петербурга. В ходе проверки более 800 человек, включая иностранных граждан, 39 получившим гражданство РФ были вручены повестки для постановки на воинский учет. Также выявлены нарушители миграционного законодательства.

В ходе проверки были выявлены лица, нарушившие миграционное законодательство РФ

Фото: ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

По данным пресс-службы Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, рейд был направлен на выявление лиц, вступивших в гражданство Российской Федерации, но не вставших на воинский учет. После вручения повесток рабочих со стройплощадки доставили в городской военный комиссариат для проверки и решения вопроса о постановке на учет.

Кроме того, в ходе проверки были выявлены лица, нарушившие миграционное законодательство РФ. Им грозит административное выдворение за пределы страны. Силовые ведомства продолжат мероприятия по контролю за соблюдением законодательства о воинской обязанности и миграционного режима.

Кирилл Конторщиков

Новости компаний Все