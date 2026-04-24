На Ставрополье в марте 2026 года объем розничного кредитования вырос на 38%
Банки Ставропольского края выдали в марте 2026 года 67 тыс. розничных кредитов на 16 млрд руб., что на 25% превысило февраль по количеству и на 38% — по объему. За первый квартал регион накопил 173 тыс. ссуд на 41 млрд руб., заняв 17-е место среди российских регионов по объему выдач. Объединенное кредитное бюро зафиксировало этот подъем несмотря на жесткие ограничения Банка России по снижению закредитованности населения.
Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ
В России банки выдали в марте 3,82 млн розничных кредитов — на 28% больше, чем 2,99 млн в феврале, и на 38% выше марта 2025 года с его 2,78 млн ссуд. Объем кредитования подскочил на 32% до 1,07 трлн руб. против 809 млрд руб. месяцем ранее, а в годовом сравнении вырос на 44% с 738,61 млрд руб. За квартал россияне получили 9,78 млн кредитов на 2,79 трлн руб. со средним месяцем в 930,97 млрд руб.; это на 17% больше по числу и на 45% по объему, чем 8,32 млн ссуд на 1,93 трлн руб. в первом квартале 2025 года.
Гендиректор ОКБ Михаил Алексин отметил максимум за полтора года — около 4 млн кредитов за месяц, хотя в деньгах объем не дотянул до 1,5 трлн руб. декабря 2025-го. Снижение доли крупных ипотек в структуре выдач стало ключевой причиной такого объема, но эксперт ждет позитивного тренда на год из-за грядущего снижения ключевой ставки. Ранее на Ставрополье доля отказов по заявкам составляла, например, в 83,2% в ноябре 2025 года — рост на 3,3 п.п. за год.
Эксперты рынка связывают такую динамику с сезонным спросом и смягчением политики ЦБ: несмотря на предпринятые меры, март показал пик выдач. В Ставрополье тренд усиливает региональный подъем — льготная ипотека выросла на 46% до 480 кредитов на 2,4 млрд руб. (средний чек 5 млн руб., срок 28 лет). Это сигнализирует о восстановлении спроса на жилье и потребление после спада в конце 2025 года, когда отказы взлетели. Дальнейшая динамика зависит от политики метарегулятора и темпов развития экономического кризиса в стране.