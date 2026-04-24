На Ставрополье в марте 2026 года объем розничного кредитования вырос на 38%

Банки Ставропольского края выдали в марте 2026 года 67 тыс. розничных кредитов на 16 млрд руб., что на 25% превысило февраль по количеству и на 38% — по объему. За первый квартал регион накопил 173 тыс. ссуд на 41 млрд руб., заняв 17-е место среди российских регионов по объему выдач. Объединенное кредитное бюро зафиксировало этот подъем несмотря на жесткие ограничения Банка России по снижению закредитованности населения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

В России банки выдали в марте 3,82 млн розничных кредитов — на 28% больше, чем 2,99 млн в феврале, и на 38% выше марта 2025 года с его 2,78 млн ссуд. Объем кредитования подскочил на 32% до 1,07 трлн руб. против 809 млрд руб. месяцем ранее, а в годовом сравнении вырос на 44% с 738,61 млрд руб. За квартал россияне получили 9,78 млн кредитов на 2,79 трлн руб. со средним месяцем в 930,97 млрд руб.; это на 17% больше по числу и на 45% по объему, чем 8,32 млн ссуд на 1,93 трлн руб. в первом квартале 2025 года.

Гендиректор ОКБ Михаил Алексин отметил максимум за полтора года — около 4 млн кредитов за месяц, хотя в деньгах объем не дотянул до 1,5 трлн руб. декабря 2025-го. Снижение доли крупных ипотек в структуре выдач стало ключевой причиной такого объема, но эксперт ждет позитивного тренда на год из-за грядущего снижения ключевой ставки. Ранее на Ставрополье доля отказов по заявкам составляла, например, в 83,2% в ноябре 2025 года — рост на 3,3 п.п. за год.

Эксперты рынка связывают такую динамику с сезонным спросом и смягчением политики ЦБ: несмотря на предпринятые меры, март показал пик выдач. В Ставрополье тренд усиливает региональный подъем — льготная ипотека выросла на 46% до 480 кредитов на 2,4 млрд руб. (средний чек 5 млн руб., срок 28 лет). Это сигнализирует о восстановлении спроса на жилье и потребление после спада в конце 2025 года, когда отказы взлетели. Дальнейшая динамика зависит от политики метарегулятора и темпов развития экономического кризиса в стране.

Станислав Маслаков