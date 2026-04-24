Бывший кадровик самарского правительства продолжила карьеру в минздраве РФ

Наталья Баландина заняла пост начальника отдела государственной службы и кадров в профильном департаменте Минздрава РФ. Об этом сообщается на сайте министерства.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее Наталья Баландина более пяти лет работала в правительстве Самарской области: с апреля 2018 по октябрь 2023 года. Она занимала пост руководителя департамента кадровой политики и государственного управления.

Наталья Баландина работала в региональном правительстве при прежнем губернаторе Дмитрии Азарове до его отставки. Ее уход стал первым кадровым изменением в областной администрации после выборов главы региона.

Георгий Портнов