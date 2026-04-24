ВТБ проведет в Самаре семинар для клиентов и акционеров
Семинар пройдет 28 апреля, регистрация для участников обязательна
28 апреля в отеле Лотте в Самаре пройдет семинар для акционеров и клиентов ВТБ.
Представители ВТБ расскажут о финансовых результатах Группы, планируемых корпоративных событиях, форматах взаимодействия и возможностях для акционеров, а финансовые эксперты поделятся актуальными инвестиционными решениями.
На семинаре также будет работать экспозона, где вы сможете получить персональные консультации и обменяться мнениями со всеми участниками.
Мероприятие состоится в отеле Лотте Самара
- Сбор участников и приветственный кофе с 18:00.
- Начало мероприятия в 18:30.
Обращаем Ваше внимание, что для участия в семинаре необходимо пройти предварительную регистрацию.
С подробной программой и информацией о спикерах Вы можете ознакомиться на сайте мероприятия.
