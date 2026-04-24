Жителя Удмуртии осудили на 2,5 года условно после публикации порнографии в ВК

Можгинский райсуд Удмуртии вынес приговор 42-летнему местному жителю после публикации порнографических материалов во «ВКонтакте» (ст. 242 УК). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Суд установил, что подсудимый скопировал «изображения порнографического характера» и разместил их на своей странице в социальной сети. По результатам следствия судебная инстанция подтвердила виновность подсудимого.

Ему назначено 2,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Кроме того, его лишили права заниматься администрированием интернет-ресурсов.