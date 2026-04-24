Глава СКР запросил доклад по делу о нападении на медиков в Дагестане
Председатель Следственного комитета России поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту нападения на медицинских работников в Республике Дагестан.
Инцидент произошел 23 апреля 2026 года в одном из медицинских учреждений региона. По данным следствия, посетитель напал на двух сотрудников и нанес им множественные колото-резаные ранения. Один из пострадавших находится в реанимации, состояние второго оценивается как стабильное. Нападавший задержан.
Уголовное дело расследуется по статье о покушении на убийство двух лиц (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Глава ведомства поручил руководителю следственного управления по Республике Дагестан Анатолию Супруну доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах.