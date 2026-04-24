Самарская область стала антилидером ПФО по просроченной задолженности населения

Центр экономических исследований «РИА Рейтинг» государственной медиагруппы «Россия сегодня» опубликовал рейтинг регионов России по доле просроченной задолженности населения (по состоянию на 1 марта 2026 года).

Как отмечается в публикации, исследование проводилось на основе данных Центробанка и Росстата. Доля просроченной задолженности определялась как отношение объема просроченной задолженности к объему ссудной задолженности по банковским кредитам населению в рублях на 1 марта 2026 г.

Согласно данным рейтинга, самая высокая доля просроченной задолженности населения перед банками в Ингушении (25,51%), Чеченской Республике (14,6%) и Дагестане (14,47%). Самая низкая доля просроченной задолженности в Севастополе (2,67%), Крыму (3,16%) и Санкт-Петербурге (3,23%). Эти регионы стали лидерами платежной дисциплины, отмечают аналитики.

Самарская область по высокой просроченной задолженности занимает по России 19-ю строчку (5,45%), Оренбургская — 20-ю позицию (5,42%). В Ульяновской области ситуация с просроченной задолженностью лучше, она занимает 52-е место (4,56%).

В ПФО лидером по высокой просроченной задолженности населения является Саратовская область (7,73%). Самарская и Оренбургская области, соответственно, на втором и третьем местах. Самая низкая по ПФО просроченная задолженность в Чувашии (3,30%), за ней следуют Татарстан (3,52%), Удмуртия (3,56%) и Нижегородская область (3,66%).

При этом составители рейтинга отмечают, что, согласно результатам исследования, за последние 12 месяцев рост доли просрочки наблюдался в 83 из 85 регионов.

При этом самый высокий рост за год доли просроченной задолженности в Дагестане (5,52 процентных пункта) и Чеченской Республике (5,18 п.п.). Зато среди регионов ПФО самый наименьший рост доли задолженности в Ульяновской области (0,16), за ней следует Самарская область (0,17).

Сергей Титов, Ульяновск