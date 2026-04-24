Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Самарская область стала антилидером ПФО по просроченной задолженности населения

Центр экономических исследований «РИА Рейтинг» государственной медиагруппы «Россия сегодня» опубликовал рейтинг регионов России по доле просроченной задолженности населения (по состоянию на 1 марта 2026 года).

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как отмечается в публикации, исследование проводилось на основе данных Центробанка и Росстата. Доля просроченной задолженности определялась как отношение объема просроченной задолженности к объему ссудной задолженности по банковским кредитам населению в рублях на 1 марта 2026 г.

Согласно данным рейтинга, самая высокая доля просроченной задолженности населения перед банками в Ингушении (25,51%), Чеченской Республике (14,6%) и Дагестане (14,47%). Самая низкая доля просроченной задолженности в Севастополе (2,67%), Крыму (3,16%) и Санкт-Петербурге (3,23%). Эти регионы стали лидерами платежной дисциплины, отмечают аналитики.

Самарская область по высокой просроченной задолженности занимает по России 19-ю строчку (5,45%), Оренбургская — 20-ю позицию (5,42%). В Ульяновской области ситуация с просроченной задолженностью лучше, она занимает 52-е место (4,56%).

В ПФО лидером по высокой просроченной задолженности населения является Саратовская область (7,73%). Самарская и Оренбургская области, соответственно, на втором и третьем местах. Самая низкая по ПФО просроченная задолженность в Чувашии (3,30%), за ней следуют Татарстан (3,52%), Удмуртия (3,56%) и Нижегородская область (3,66%).

При этом составители рейтинга отмечают, что, согласно результатам исследования, за последние 12 месяцев рост доли просрочки наблюдался в 83 из 85 регионов.

При этом самый высокий рост за год доли просроченной задолженности в Дагестане (5,52 процентных пункта) и Чеченской Республике (5,18 п.п.). Зато среди регионов ПФО самый наименьший рост доли задолженности в Ульяновской области (0,16), за ней следует Самарская область (0,17).

Сергей Титов, Ульяновск