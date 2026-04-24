С 1 мая в Татарстане после многолетнего перерыва запускают регулярное скоростное водное сообщение между Казанью и Набережными Челнами. Рейсы будут выполняться до 30 августа, сообщила пресс-служба Госкомитета республики по туризму.

С мая возобновят речные рейсы между Казанью и Челнами

С мая возобновят речные рейсы между Казанью и Челнами

Фото: Пресс-служба Госкомитета республики по туризму

Перевозки организуют на судах «Метеор-2020», рассчитанных примерно на 120 пассажиров.

Маршруты пройдут через Камское Устье, Чистополь, Нижнекамск и Елабугу. Рейсы запланированы три раза в неделю.

Анна Кайдалова