В Башкирии повысят нормативные затраты на содержание животных в приюте

В Башкирии со следующего года увеличат затраты, предоставляемые местным бюджетам из бюджета республики на содержание бездомных животных. Соответствующее постановление правительства региона, подписанное премьер-министром Андреем Назаровым, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Стоимость отлова и транспортировки в приют одного животного без владельца с января 2027 года составит 1084 руб. Согласно нормативам, установленным в 2021 году, на отлов и перевозку собаки выделялось 355 руб., кошки — 268 руб.

По новым нормативам клинический осмотр и учет одного бездомного животного обойдется в 761 руб., содержание в приюте во время карантина и после операции и поиск новых хозяев — 1,68 тыс. руб., обеспечение идентификации и лечебно-профилактических мероприятий — 2,07 тыс. руб., стерилизация животного — 3,4 тыс. руб., эвтаназия животного с неизлечимым заболеванием — 1,18 тыс. руб., утилизация трупа — 978 руб., утилизация биологических отходов — 6 руб., возврат неагрессивного животного в среду обитания — 331 руб., содержание в приюте в течение дня — 94 руб., содержание приюта на размещение одного животного без владельца — 2,02 тыс. руб.

