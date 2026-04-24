Завод председателя сосновских депутатов проверят на шумы и выбросы

Фермер и общественный инспектор по охране окружающей среды Дмитрий Коленков инициировал прокурорскую проверку АО «Сосновскагропромтехника» (САПТ). Крупное для райцентра предприятие производит изделия из пластика, композитов, цветных металлов и резины. Гендиректор САПТ Алексей Галкин также является председателем совета депутатов Сосновского муниципального округа и секретарем местного отделения «Единой России».

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По данным общественного инспектора, у предприятия с вредным производством санитарно-защитная зона (ССЗ) не соответствует закону. Она должна быть не менее 100 м, однако в ССЗ попали многоквартирные жилые дома по Совхозной улице, а в 38 метрах от завода расположен хлебозавод «Сосновский Каравай». По словам Дмитрия Коленкова, органы Роспотребнадзора ранее не установили каких-либо проведенных мероприятий (исследований, замеров выбросов) для уменьшения санитарно-защитной зоны.

Кроме того, в последние годы на территории САПТ были смонтированы четыре газопоршневых установки. На них, по словам Дмитрия Коленкова, даже не было получено проекта с расчетами влияния на окружающую среду. «Санитарно-защитная зона ГПУ вообще не установлена, а сами установки эксплуатируются незаконно. Они распространяют по поселку инфразвук, создавая невыносимое ощущение жуткого дискомфорта. С 2024 года ко мне, как бывшему прокурорскому работнику, обращались с жалобами десятки людей, которые круглосуточно испытывают на себе мучительное воздействие от шума и вибрации. Особенно тяжело в ночное время. Даже при не самых пиковых нагрузках предприятия сон уже невозможен. Однако местные жители очень запуганы. Многие из них либо сами работают в АО САПТ, либо там работают их родственники. С их слов, на предприятии внедрена жесткая система отслеживания любого недовольства в адрес руководства или интересов завода, культивируется угроза увольнением. Люди просто вынуждены терпеть адские условия труда и жизни. Я сам, как коренной житель села Сосновское, был вынужден уехать из-за этого инфразвукового террора», — рассказал Дмитрий Коленков, подчеркнув факт длительного бездействия местных чиновников по проверке влияния САПТ на здоровье сосновцев. Заявления с доводами общественного инспектора были зарегистрированы в прокуратуре Нижегородской области и межрайонной природоохранной прокуратуре.

Иван Сергеев