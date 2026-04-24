Минстрой Ставрополья переводит совещания в онлайн

Министерство строительства и архитектуры Ставропольского края запускает бережливый проект «Проведение очных совещаний» в рамках восьмой волны программы «Эффективный регион», сообщили в ведомстве.

Минстрой ежегодно организует свыше 650 очных мероприятий, подготовка которых отнимает массу времени и ресурсов: сотрудники тратят часы на поездки, логистику и оформление помещений. Теперь минстрой намерен перевести большинство встреч в формат видеоконференцсвязи, чтобы вдвое сократить время на подготовку и проведение, а также уменьшить число участников.

Губернатор Владимир Владимиров инициировал проект «Эффективный регион» еще в 2019 году с методической поддержкой госкорпорации «Росатом». За семь лет краевые и муниципальные органы воплотили более 300 подобных инициатив, которые снизили бумажный документооборот, ускорили услуги для граждан и сэкономили ресурсы. В марте 2026 года стартовала восьмая волна: команды уже защитили планы действий, а 30 марта в Нефтекумском округе прошли видеоконференции по их доработке. Минстрой Ставрополья вошел в число первых участников, решив оптимизировать свои процессы.

Бережливые технологии доказали эффективность в Ставрополье: предыдущие волны сократили сроки услуг и потери времени. Минстрой рассчитывает на аналогичный эффект — меньше затрат на транспорт и залы, быстрее решения вопросов. Это вписывается в общий тренд оптимизации госуправления. Губернатор Владимиров контролирует процесс лично, а «Росатом» обучает команды. В итоге жители получат оперативные ответы от ведомств без бюрократии, а сама работа чиновников все чаще проходит в дистанционном формате.

Станислав Маслаков